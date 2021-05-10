إسرائيل تسمي عميلتها العسكرية ضد غزة بـ"حراس الجدار"
الصورة تعبيرية

إسرائيل تسمي عميلتها العسكرية ضد غزة بـ”حراس الجدار”

2021-05-10 / 10:21 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اطلق الجيش الإسرائيلي تسمية “حراس الجدار” على ما قال إنه “العدوان الذي تشنه حركة حماس على إسرائيل”

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، في تغريدة عبر “تويتر”: “حراس الجدار.. هو اسم العملية العدوانية التي تشنها حماس علينا… سنحرس الجدران والسماء وندافع عن إسرائيل”.

وكانت “كتائب القسام” و”سرايا القدس” أعلنتا عن توجيه ضربات صاروخية نحو القدس وسديروت وتل أبيب، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة على قطاع غزة قتل خلالها 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع.

يذكر أن تسمية الجيش الإسرائيلي لعمليته ضد غزة تشبه اسم منظمة “حراس الهيكل” التي أستت قبل سنوات بهدف تهويد الحرم القدسي الشريف وبناء “الهيكل” على أنقاضه.

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