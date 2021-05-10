لجبهة تتضامن مع فلسطين بالبيضاء والرباط

سلطات الرباط تفرق بالقوة وقفة تضامنية مع المقدسيين

2021-05-10 / 6:28 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

نظم العشرات من النشطاء، والمهتمين بالقضية الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين 10 ماي الجاري، وقفتين تضامنيتين، في مدينتي الرباط والدار البيضاء، مع المقدسيين، احتجاجا على ما يقوم به المستوطنون من اقتحام للمسجد الأقصى واستباحته وقمع المصلين به.

وقامت السلطات العمومية بالعاصمة الرباط بمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، أمام مقر البرلمان.

وتدخلت القوات العمومية المشكلة من عناصر التدخل السريع وعناصر القوات المساعدة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي كان قد دعا لها مناهضو التطبيع ، باستخدام القوة،

وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، قد دعت إلى تنظيم هذه الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بما يقوم به “الكيان الصهيوني” من جرائم، ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية من فصل عنصري واضطهاد، وخاصة في حق سكان القدس، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، لا سيما في حي الشيخ جراح الذي يسعى المحتل إلى السيطرة عليه وطرد سكانه.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف 49 مهاجرا بعد إحباط محاولتهم للهجرة السرية بطرفاية

توقيف 49 مهاجرا بعد إحباط محاولتهم للهجرة السرية بطرفاية

2021-05-10 / 5:58 مساءً
Photo of العثماني يُبسط الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية

العثماني يُبسط الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية

2021-05-10 / 5:23 مساءً
Photo of تسجيل 232 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 232 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-10 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-10 / 4:51 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-10 / 4:45 مساءً
Photo of جرسيف: إجراء أول عملية جراحية دقيقة للاستبدال الكلي لمفصل الورك

جرسيف: إجراء أول عملية جراحية دقيقة للاستبدال الكلي لمفصل…

2021-05-10 / 4:26 مساءً
Photo of أخنوش: زراعة شجر الأركان بالمغرب ستصل إلى 50 ألف هكتار في أفق سنة 2030

أخنوش: زراعة شجر الأركان بالمغرب ستصل إلى 50 ألف…

2021-05-10 / 4:17 مساءً
Photo of بلغت مليوني جرعة.. المغرب يتوصل بشحنات مهمة من لقاح “سينوفارم”

بلغت مليوني جرعة.. المغرب يتوصل بشحنات مهمة من لقاح…

2021-05-10 / 3:04 مساءً
Photo of كلميم : زوج يعنف صهره ويطرد أولاده للشارع ومطالب بتدخل حقوقي

كلميم : زوج يعنف صهره ويطرد أولاده للشارع ومطالب…

2021-05-10 / 2:52 مساءً
Photo of فاس وتازة تسجلان أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24ساعة

فاس وتازة تسجلان أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24ساعة

2021-05-10 / 11:44 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق