سعد الدين العثماني

من البرلمان.. العثماني لإسبانيا: سنسنتخلص الاستنتاجات المناسبة

2021-05-10 / 1:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عبر رؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، عن تأسفهم ورفضهم لاستقبال الدولة الاسبانية لزعيم الجبهة الانفصالية ابراهيم غالي بهوية مزورة لعلاجه بأحد مستشفيات البلاد.

وطالب رؤساء الفرق من الحكومة الاسبانية توضيح موقفها من هذا الأمر، داعين القضاء الإسباني الى القيام بواجبه وعمله ومحاكمة المجرم غالي على خلفية الشكايات الموضوعة ضده بتهم الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب.

وفي نفس السياق، عبر رئيس الحكومة، في كلمته بمجلس النواب يومه الاثنين، عن أسفه لاستقبال الجارة الاسبانية لغالي، معتبرا ذلك عملا يتنافى مع روح الشراكة وروح الجوار.

وشدد العثماني، على أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات المناسبة من هذا العمل، لافتا الى أن هذه الحادثة دليل اضافي على تهافت جمهورية والهوم وكمن يدافع عنها.

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