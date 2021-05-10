فاس وتازة تسجلان أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح الإثنين:
– فاس وتازة .. 3 ملم
– بن سليمان .. 8ر2 ملم
– الحسيمة والعرائش والرباط-سلا وتيط مليل .. ملمتران
– تطوان وطنجة ومكناس وتزنيت والرباط (المدينة) .. ملمتر واحد
– الشاون والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء
– أنفا والنواصر وآسفي وسيدي سليمان وسيدي إفني وطانطان ..أقل من ملمتر .
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