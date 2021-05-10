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فاس وتازة تسجلان أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24ساعة

2021-05-10 / 11:44 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح الإثنين:

– فاس وتازة .. 3 ملم

– بن سليمان .. 8ر2 ملم

– الحسيمة والعرائش والرباط-سلا وتيط مليل .. ملمتران

– تطوان وطنجة ومكناس وتزنيت والرباط (المدينة) .. ملمتر واحد

– الشاون والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء

– أنفا والنواصر وآسفي وسيدي سليمان وسيدي إفني وطانطان ..أقل من ملمتر .

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