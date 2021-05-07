الحكومة تتدارس قرار إستئناق الأعراس والحفلات بعد رمضان
سعد الدين العثماني

الحكومة تتدارس قرار إستئناق الأعراس والحفلات بعد رمضان

2021-05-07 / 11:05 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالسماح لأرباب ومسيري القاعات باستئناف أنشطتهم بعد عيد الفطر، بعدما توقفت مدة طويلة بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة بفعل انتشار وباء كورونا.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الحكومة بصدد تدارس القرار الاسبوع القادم من أجل السماح بإستئناف أنشطة قاعات الحفلات و تنظيم الأعراس، مباشرة بعد شهر رمضان، مع إستمرار فرض احترام الإجراءات الاحترازية والشروط الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

من جهتها اوردت الهيئة العليا لمهنيي التصوير بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري القاعات بعد اجتماعه مع أعضاء الاتحاد مع رئيس الحكومة لمناقشة استئناف العمل بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، أن قطاع الحفلات سيستأنف العمل بعد شهر رمضان.

وأضافت الهيئة المذكورة، أن هذا ما جاء على لسان رئيس الحكومة، مع المحافظة على الاجراءات والشروط الصحية.

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