عبد الله فركوس

فركوس يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2021-05-07 / 3:04 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

شارك الفنان المغربي عبد الله فركوس جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، خبر تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشرالفنان فركوس صورة له رفقة الطاقم الطبي، يظهر فيها و هو يتلقى اللقاح مرفوقة بالتعليق التالي :” عملية التلقيح ضد كورونا هذا اليوم و الحمد لله”.

و أضاف :”الله يحفظ بلادنا و ينصر سيدنا محمد السادس و يحفظو لينا يا رب، اللهم ارفع عنا الوباء، و شكرا لكل الأطقم الطبية و كل الساهرين على إنجاح عمليات التلقيح، عاش الملك”.

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