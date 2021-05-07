فركوس يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

نجلاء مزيان - هبة بريس

شارك الفنان المغربي عبد الله فركوس جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، خبر تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشرالفنان فركوس صورة له رفقة الطاقم الطبي، يظهر فيها و هو يتلقى اللقاح مرفوقة بالتعليق التالي :” عملية التلقيح ضد كورونا هذا اليوم و الحمد لله”.

و أضاف :”الله يحفظ بلادنا و ينصر سيدنا محمد السادس و يحفظو لينا يا رب، اللهم ارفع عنا الوباء، و شكرا لكل الأطقم الطبية و كل الساهرين على إنجاح عمليات التلقيح، عاش الملك”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0