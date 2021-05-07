السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة خلال فترة عيد الفطر

هبة بريس - الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه سيسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة من طرف ذويهم وأقربائهم خلال فترة عيد الفطر، وفق برمجة زمنية معدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.

وذكرت المندوبية العامة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي “بمناسبة عيد الفطر السعيد، وترسيخا لمقتضيات قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة نظرا لما لهذه المناسبة من وقع على نفسية النزلاء في الحفاظ على العلاقات الأسرية والروابط العائلية، واعتبارا للظروف الاستثنائية الحالية التي تقتضي اتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير الاحترازية والوقائية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت أن “المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية”.

وأهابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بجميع عائلات النزلاء “الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، دون محاولة استغلالها لتسريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسة السجنية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كوفيد-19)”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0