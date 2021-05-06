المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد

ع بركة ـ هبة بريس

دعت الهيئة الوطنية للعدول، عدول المملكة، إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام، احتجاجا على ما اعتبرته، “تجاهلا من وزارة العدل مع ملفها المطلبي.

وطالبت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، وزارة العدل إلى “التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية”.

كما دعت الهيئة ذاتها، إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة بحمل كافة العدول لشارة حمراء إلى غاية 20 ماي الجاري، مع خوض إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام وذلك أيام 18 و19 و20 ماي الجاري.

وتسجل الهيئة، يضيف البلاغ، “بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”، مشيرة “إلى أن الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها”.

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