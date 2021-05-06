المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد
الصورة تعبيرية

المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد

2021-05-06 / 11:41 مساءً
0
ع بركة ـ هبة بريس

دعت الهيئة الوطنية للعدول، عدول المملكة، إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام، احتجاجا على ما اعتبرته، “تجاهلا من وزارة العدل مع ملفها المطلبي.

وطالبت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، وزارة العدل إلى “التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية”.

كما دعت الهيئة ذاتها، إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة بحمل كافة العدول لشارة حمراء إلى غاية 20 ماي الجاري، مع خوض إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام وذلك أيام 18 و19 و20 ماي الجاري.

وتسجل الهيئة، يضيف البلاغ، “بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”، مشيرة “إلى أن الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حالة شفيق العمراني تُثير ضجة ومندوبية التامك …فقد 19 كلغ

حالة شفيق العمراني تُثير ضجة ومندوبية التامك …فقد 19…

2021-05-06 / 10:53 مساءً
Photo of لجنة وزارية : خلال رمضان.. وفرة في المواد الغذائية واستقرار في الأسعار

لجنة وزارية : خلال رمضان.. وفرة في المواد الغذائية…

2021-05-06 / 10:28 مساءً
Photo of احداث نظام “إنصاف” لفائدة المستفيدين من توصيات “الإنصاف والمصالحة”

احداث نظام “إنصاف” لفائدة المستفيدين من توصيات “الإنصاف والمصالحة”

2021-05-06 / 10:12 مساءً
Photo of 800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء

800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء

2021-05-06 / 9:44 مساءً
Photo of المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال شهر رمضان

المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال شهر رمضان

2021-05-06 / 9:24 مساءً
Photo of تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

2021-05-06 / 9:00 مساءً
Photo of العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة السرية

العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة…

2021-05-06 / 7:14 مساءً
Photo of مطار محمد الخامس يعلن تحويل جميع الرحلات من المحطة 2 إلى المحطة 1

مطار محمد الخامس يعلن تحويل جميع الرحلات من المحطة…

2021-05-06 / 6:09 مساءً
Photo of بني ملال : فريق طبي ينجح في تركيب مثانة اصطناعية لستيني

بني ملال : فريق طبي ينجح في تركيب مثانة…

2021-05-06 / 5:54 مساءً
Photo of ابتدائية تيزنيت ترفض السراح المؤقت للصحافي محمد بوطعام

ابتدائية تيزنيت ترفض السراح المؤقت للصحافي محمد بوطعام

2021-05-06 / 5:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق