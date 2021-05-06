تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020
الصورة تعبيرية

تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

2021-05-06 / 9:00 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب عام 2020 بلغ 74 شخصا بينهم سيدتان.

التقرير السنوي (2020) حول حالة حقوق الإنسان في البلاد أشار إلى أنه “خلال 2020 تم الحكم على 74 شخصا في المغرب بالإعدام بينهم سيدتان، إحداهما صدر بحقها حكم نهائي والأخرى ما زال ملفها رائجا أمام المحاكم”.

وسبق أن دعت بوعياش في مناسبات عديدة، إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرة أنها “غير دستورية” و”مضرة بالمجتمع”، و”انتهاك جسيم للحق في الحياة”.

وامتنع المغرب في نونبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في “اللجنة الثالثة” للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة السرية

العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة…

2021-05-06 / 7:14 مساءً
Photo of مطار محمد الخامس يعلن تحويل جميع الرحلات من المحطة 2 إلى المحطة 1

مطار محمد الخامس يعلن تحويل جميع الرحلات من المحطة…

2021-05-06 / 6:09 مساءً
Photo of بني ملال : فريق طبي ينجح في تركيب مثانة اصطناعية لستيني

بني ملال : فريق طبي ينجح في تركيب مثانة…

2021-05-06 / 5:54 مساءً
Photo of ابتدائية تيزنيت ترفض السراح المؤقت للصحافي محمد بوطعام

ابتدائية تيزنيت ترفض السراح المؤقت للصحافي محمد بوطعام

2021-05-06 / 5:38 مساءً
Photo of مجلس بوعياش : تدخلات القوات العمومية خلال الحجر الصحي معزولة

مجلس بوعياش : تدخلات القوات العمومية خلال الحجر الصحي…

2021-05-06 / 5:11 مساءً
Photo of تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-06 / 4:51 مساءً
Photo of تسجيل 426 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 426 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-06 / 4:48 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-06 / 4:45 مساءً
Photo of مجلس بوعياش يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب

مجلس بوعياش يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان…

2021-05-06 / 4:27 مساءً
Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 يونيو

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 يونيو

2021-05-06 / 2:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق