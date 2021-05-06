عثمان الفردوس

الفردوس: “رقمنة التراث” رافعة أساسية لتثمين الفضاءات المفتوحة

2021-05-06 / 3:01 مساءً
0
هبة بريس

أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الخميس بالرباط، أن جائحة كوفيد- 19 سرعت وتيرة التحول الرقمي، مبرزا أنه “ثمة حاجة اليوم إلى جعل رقمنة التراث أحد المداخل الرئيسية للتنمية”.

وقال الوزير في كلمة له في افتتاح لقاء علمي دولي نظمته مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، إن الجائحة وما ترتب عنها من حجر صحي وجهت الاهتمام نحو الفضاءات الداخلية على حساب الفضاءات المفتوحة في وجه العموم.

واعتبر أن رقمنة التراث هي رافعة لتثمين الفضاءات المفتوحة التي حدت التدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة من الولوج إليها، داعيا إلى إحداث نوع من المزاوجة بين الافتراضي والحضور الفعلي من أجل تحقيق قيمة مضافة أكبر.

واستدل السيد الفردوس في هذا السياق، بمشروع رقمنة موقع وليلي الأثري الذي أطلقت الوزارة بشأنه طلب عروض، والذي سيكون أول موقع تجريبي نموذجي لرقمنة التراث من خلال استخدام الواقع المعزز لتقديم مسارات للألعاب للزوار المحليين والدوليين.

كما ثمن المبادرات التي تقوم بها مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، لإغناء النقاش حول العديد من القضايا ذات الصلة بالشأن الثقافي في مختلف تجلياته، مشددا على الدور الحاسم للتكنولوجيات الحديثة في توثيق وحماية التراث المادي واللامادي للمغرب من الضياع أو التلاشي، فضلا عن دمقرطة الولوج إلى الثقافة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يستدعي سفيرته ببرلين بسبب ”مراكمة ألمانيا لمواقف عدائية“

المغرب يستدعي سفيرته ببرلين بسبب ”مراكمة ألمانيا لمواقف عدائية“

2021-05-06 / 1:21 مساءً
Photo of مطالب بترشح أخنوش بدائرة أكادير باعتباره الشخص المناسب ل “التغيير”

مطالب بترشح أخنوش بدائرة أكادير باعتباره الشخص المناسب ل…

2021-05-06 / 11:55 صباحًا
Photo of انتخابات مندوبي الأجراء.. وزارة الشغل تؤكد ضرورة احترام التدابير الاحترازية

انتخابات مندوبي الأجراء.. وزارة الشغل تؤكد ضرورة احترام التدابير…

2021-05-06 / 11:35 صباحًا
Photo of ناقشوا تحضيرات الانتخابات وجائحة كورونا.. العثماني يستقبل أحزاب المعارضة

ناقشوا تحضيرات الانتخابات وجائحة كورونا.. العثماني يستقبل أحزاب المعارضة

2021-05-06 / 10:33 صباحًا
Photo of بوريطة: نأمل تبادل زيارات رفيعة المستوى مع إسرائيل “قريبا جدا”

بوريطة: نأمل تبادل زيارات رفيعة المستوى مع إسرائيل “قريبا…

2021-05-06 / 9:56 صباحًا
Photo of إيطاليا تكذب ادعاءات الرئيس الجزائري حول الصحراء المغربية

إيطاليا تكذب ادعاءات الرئيس الجزائري حول الصحراء المغربية

2021-05-06 / 1:07 صباحًا
Photo of نائب برلماني أوروبي: غالي.. لا شيء يمكنه تبرير الإفلات من العقاب”

نائب برلماني أوروبي: غالي.. لا شيء يمكنه تبرير الإفلات…

2021-05-05 / 11:49 مساءً
Photo of وزير صربي : المبادرة المغربية للحكم الذاتي حل جاد وذو مصداقية

وزير صربي : المبادرة المغربية للحكم الذاتي حل جاد…

2021-05-05 / 11:31 مساءً
Photo of وزير خارجية صربيا يبرز مستوى ” الصداقة المتميزة ” القائمة بين بلاده والمغرب

وزير خارجية صربيا يبرز مستوى ” الصداقة المتميزة ”…

2021-05-05 / 10:02 مساءً
Photo of ملاوي تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

ملاوي تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

2021-05-05 / 4:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق