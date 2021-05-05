شخص يقتل شابا بسبب “كيس حليب من نصف لتر” في الجزائر

هبة بريس ـ الرباط

اهتزت ولاية الطارف بالجزائر، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب على يد شخص بسبب شجار حول كيس حليب، حسب ما أوردته مختلف وسائل الإعلام الجزائرية.

وحسب المعلومات المتداولة فإن الجريمة وقعت في شهر رمضان اذ تشاجر الجاني بائع الحليب مع الضحية بسب الطابور، ليتطور الشجار ويقدم الجاني على توجيه ضربات بالعصا على مستوى الرأس أردته قتيلا متأثرا بإصابته علما أنه كان صائما.

وسبق أن توفي شيخ في طابور انتظار أمام أحد مراكز بريد الجزائر، حيث تنقل إليه فجرا بسبب مشكل السيولة المالية في المراكز كي يقبض معاشه.

وخلقت وفاة الشيخ الذي لقب ب”شهيد طابور البريد” حالة من الحزن والتذمر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل الخبر، وصورة الشيخ الذي لم يكن يعني من أي مرض بحسب ما أكده ابنه في جنازته.

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