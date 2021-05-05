أطباء القطاع العام يراسلون وزير الصحة
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أطباء القطاع العام يراسلون وزير الصحة بخصوص ظروف عملهم

2021-05-05 / 6:55 مساءً
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هبة بريس الرباط

راسلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزير الصحة خالد أيت الطالب، بخصوص الأوضاع المزرية التي يعاني منها الأطباء والصيادلة وجرحى الأسنان بالقطاع العمومي للصحة.

ودعت النقابة في المراسلة الموجهة لأيت الطالب، إلى تفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات الموقوفة التنفيذ من 2018، مشددة على ضرورة التفعيل الحتمي والآني لالتحاق كل الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، بمختلف المراكز الاستشفائية لتكوينهم المستمر.

وحمل أطباء القطاع العام، الوزارة، مسؤولية تأخيرات إلحاق الناجحين بالمراكز الاستشفائية لتكوينهم المستمر، والتي اعتبرتها “خالية من أي تبرير”.

وطالبت النقابة بإنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية.

ودعت النقابة لإعادة إمكانية الاستفادة من العُطل الإدارية المُعَطلة، ولو استدعى الأمر معالجته حالة بحالة وبالتدريج وعلى أقساط.

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