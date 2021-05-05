تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة فقد وصل مجموع الوفيات إلى 9043 حالة وفاة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
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إليكم الرأي الآخر المعاكس و أرجو أن يتسع صدركم و تنشروا بارك الله فيكم. في مارس 2021 ، صدر كتاب عنوانه ” عالم من الكذابين UN MONDE DE MENTEURS ” لكاتبه باتريك جولان PATRICK JAULENT يتساءل فيه الكاتب الذي ظهر في بعض وسائل الإعلام الفرنسية : على أي أسس يتم تحديد شركات الأدوية لهذه النسب حول ” فاعلية ” اللقاح؟ . الكاتب الذي زار العديد من المستشفيات التي تحوي من ضمن مرضاها مصابين بكوفيد ذكر من بين ما ذكر أن أي شخص مات بمرض ما إذا وجد في الطابق المخصص لمرضى كوفيد يجعلون سبب موته كوفيد. و أنه بأوامر من منظمة الصحة أي شخص مات بأي مرض ما كالسرطان أو السكتة القلبية أو الفشل الكلوي و غير ذلك ، يذكر في شهادة وفاته أنه مات بالمرض المذكور زائد أنه كان أيضا مصابا بكوفيد. من ضمن ما قال أيضا أنه من خلال أبحاثه و بخصوص الحالة الأمريكية تدفع الدولة لمستشفى ما 130 دولارا عن كل شخص قيل إنه مصاب بكوفيد. و تدفع 300 دولارا للمستشفى إذا استعمل المريض الجهاز التنفسي. و تدفع الدولة 4000 دولارا للمستشفى إذا مات فيها ذلك المريض. من ضمن ما ذكر أيضا أن بيل غيتس يساهم بحوالي 70 في المئة من موازنة منظمة الصحة و يمول بمئات الملايين شركات موديرنا و أسترازينيكا و بفايزر و سينوفارم الصينية بل و يمول صحفا و وسائل إعلام أوروبية و عالمية من ضمنها قناة الجزيرة و يتساءل لماذا بيل غيتس يغرق كل هؤلاء بمئات الملايين. الرجل يتحدث بالوثائق و ذكر مضيفه في فرانس سوار بأنه يتعرض للتهديد بالقتل.