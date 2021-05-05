تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة فقد وصل مجموع الوفيات إلى 9043 حالة وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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