الايام المفتوحة لفرص الشغل و التدريب تنطلق بتمارة.

الايام المفتوحة لفرص الشغل و التدريب تنطلق بتمارة.

2021-05-04 / 10:56 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

في اطار انفتاح منصة الشباب بعمالة الصخيرات – تمارة ” جسور ” على محيطها السوسيو – اقتصادي انطلقت الأيام المفتوحة للمقاولة التي تمتد من 03 ماي الى غاية 02 يونيو 2021.

وتتوخى هذه الايام مد جسور التواصل بين الشباب الباحث عن فرص التعاقد، العمل و التدريب و الشركات الرائدة أو فروعها بتراب العمالة كما تروم الى تزويد الشباب بتقنيات البحث عن عمل في الوسط السوسيو – مهني.

وفي مستهل الورشة الموضوعاتية تم عرض فيلم مؤسساتي يخص مجموعة دلتا هولدينغ بعدها قامت السيدة المسؤولة عن الموارد البشرية بالمؤسسة المذكورة بتزويد الشباب بمعلومات تخص مشاريع الشركة في مجالات الاتصال و اللوجستيك و البنية التحتية والصناعة و الماء و البيئة وغيرها كما اكدت على شروط تطوير سيرة ذاتية عملية تمكن الشباب الباحث عن الفرص من تحفيز روح المبادرة والمقاولة لديهم في أفق ضمان إدماج سوسيو- اقتصادي وقدمت تفاصيل تخص كيفية التأهيل و الاندماج في بيئة العمل لدى الشركة و طرق التقديم للوظائف الشاغرة و فرص التدريب.

ركزت تفاعلات الشباب مع العرض المقدم على كيفية الحصول على منصب شغل لدى الشركة و الحصول على تأهيل وتكوين يتناسب مع مواصفات مناصب الشغل المفتوحة فضلا عن جوانب تتعلق بالراتب و التحفيزات الاجتماعية.

وفيما يخص برنامج الأيام المفتوحة، تم التأكيد على استمرار الورشات والعروض التي يمكن للشباب الاستفادة منها فضلا عن معارض للمهنيين و الشركات ولذلك فالدعوة موجهة لشباب عمالة الصخيرات تمارة (18-45 سنة) الى الاقبال على التسجيل في المنصة والحضور للايام المفتوحة و الاطلاع على موقعها و منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة مستجدات فرص التعاقد و التكوين والتدريب.

جدير بالاشارة الى ان هذه الأيام المفتوحة تهدف إلى التعريف بمنصة الشباب بعمالة الصخيرات – تمارة و المزايا التي تقدمها لحاملي المشاريع و الباحثين عن عمل او تدريب او تكوين ، و خلق الالتقائية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر البرنامج الثالث الذي يهدف إلى تحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب و المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بتراب العمالة.

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