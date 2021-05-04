مستجدات في قضية بطلات فيديو السيوف ضواحي أكادير

هبة بريس ـ الرباط

علم ان المحكمة الإبتدائية بإنزكان قد غيرت التدبير المتخذ في حق التلميذات القاصرات بطلات فيديو السيوف بالقرب من مؤسسة تعليمية ببلفاع ضواحي أكادير،و القاضي بإيداعهن بمركز حماية الطفولة بأكادير.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن هيئة الحكم قررت تسليم التلميذات إلى أولياء أمورهن مع اخضاعهن لنظام الحرية المحروسة لمدة ثلاثة اشهر وادراج الملف بجلسة 08 يونيو 2021.

وكان قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بإنزكان،قد قرر الجمعة الماضية، إحالة ست تلميذات، ينحدرن من الجماعة الترابية بلفاع وإنشادن، على إصلاحية أكادير؛ بعد أن تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل 4 ماي 2021، لعرضهن على أولى الجلسات، بمحكمة إنزكان الابتدائية.

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