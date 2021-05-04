الشرطة الإيطالية

إيطاليا .. ايقاف مهاجر مغربي بتهمة حيازة وترويج المخدرات

2021-05-04 / 4:16 مساءً
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ع. اللطيف الباز - هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة الايطالية بمدينة ميلانو “يوم أمس الإثنين ، مهاجرا مغربيا أربعينيا من ذوي السوابق القضائية العديدة، من أجل قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة .

وحسب مصادر مطلعة قد تم إيقاف المشتبه فيه على متن سيارته على مستوى شارع ” كلوزوني ” متلبسا بحيازة جرعتين من مخدر الكوكايين، كما أسفرت عملية التفتيش التي أجريت عليه عن حجز مجموعة من الجرعات من نفس المخدر جاهزة للترويج، إضافة إلى مبلغ مالي و هواتف نقالة.

وتعميقا للبحث وبتنسيق مع المدعي العام بميلانو، تم إجراء تفتيش قانوني بمحل إقامة الموقوف أسفر عن حجز 77 لفافة إضافية من مخدر الكوكايين مخبأة بإحكام في مكنسة كهربائية إضافة 25جرعة مخبأة بداخل ساعات يدوية إضافة حجز ميزان صغير، ومبلغ مالي متحصل من ترويج المخدرات المذكورة وهاتف ذكي.

هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام العدالة فيما يبقى البحث جاريا لوصول شركاء آخرين محتملين في سياق هذه الجريمة، كما ستتواصل الجهود المبذولة في إطار محاربة جرائم المخدرات وملاحقة مروجيها.

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