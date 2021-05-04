خلال ال4 أشهر الأخيرة.. ارتفاع حجم صادرات السيارات بنحو 39٪

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات فاقت قيمتها 22.6 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2021، بزيادة بلغت نسبتها 38.9٪ مقارنة مع نهاية مارس 2020.

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية في مارس 2021، ان هذا التطور يعزى أساسا إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بنسبة 51.9٪ وقطاع الكابلات ب23.4٪.

وأضاف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت إلى 13.4 مليار درهم بنسبة 21.7٪. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات الحامض الفوسفوري (+1.5 مليار درهم) والأسمدة الطبيعية والكيماوية بقيمة 879 مليون درهم.

وفي ما يخص مبيعات قطاع الإلكترونيك والكهرباء فقد سجلت نموا بنسبة 21.5٪. في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات من جراء انخفاض مبيعات قطاع الطيران بنسبة 17.3٪ ومبيعات النسيج والجلد بنسبة 5.5٪ ، وذلك بسبب انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 7.1٪ والأحذية (19.5٪).

من ناحية أخرى ، سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية استقرارا نسبيا في نهاية شهر مارس (+ 0.6٪). ويعزى ذلك إلى الزيادة المسجلة في مبيعات منتجات الفلاحة والحراجة والصيد بنسبة 2.6٪، وانخفاض مبيعات الصناعة الغذائية بنسبة (1.9٪).

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