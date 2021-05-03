مجلس المستشارين يوافق على خارطة طريق من أجل انضمامه إلى مبادرة ” الشراكة من أجل حكومة منفتحة “
عبد الحكيم بن شماس

مجلس المستشارين ينضم إلى مبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”

2021-05-03 / 5:35 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

وافق مكتب مجلس المستشارين على خارطة طريق من أجل انضمام المجلس إلى مبادرة ” الشراكة من أجل حكومة منفتحة “.

وجاء في بلاغ لمكتب مجلس المستشارين ، صدر عقب اجتماعه الذي عقده اليوم الاثنين عن بعد برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد عبد الحكيم بن شماش، إن المكتب وافق على خارطة طريق من أجل انضمام المجلس إلى مبادرة ” الشراكة من أجل حكومة منفتحة “، ضمن مبادرة برلمانية مشتركة بتنسيق مع مجلس النواب.

كما صادق مكتب المجلس، خلال الاجتماع ذاته، على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء.

وعلى صعيد الشراكات المؤسساتية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد لقاء مشترك مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء 19 ماي الجاري، من أجل تقديم نتائج الدراسة التي أنجزها هذا الأخير، بطلب من مجلس المستشارين، حول ” الطبقة الوسطى بالمغرب “.

كما اتخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف لاجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية المؤقتة خلال الأسبوع الجاري.

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