دعم كورونا.. الاستمرار في صرف أجور المقاولات الصحفية ل3 أشهر أخرى

هبة بريس - الرباط

عقد وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعا مع وفد يمثل الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين، تم خلاله بحث الوضعية الصعبة التي تعيشها المقاولات الصحفية في ظل استمرار جائحة كوفيد-19.

وذكر بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن الوفد الذي يقوده رئيس الجمعية، عبد المنعم دلمي، وضم فاطمة الزهراء الورياغلي وابراهيم منصور وعزيز الدكي، طلب من الوزير دعم هذه الهيئة المهنية في النقاش الذي تود فتحه مع المجموعات العالمية الكبرى (GAFA) بعد اطلاعه على الخطوات التي تود القيام بها في سبيل تحقيق ذلك.

وأكد المصدر ذاته، أن الوزير وعد ببذل أقصى جهوده، من جهة، لدعم ومباركة كل الخطوات التي تود الجمعية مباشرتها للدفع قدما بالقطاع نحو التطور، ومن جهة أخرى، العمل على استمرار دعم المقاولات الصحفية خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وأشار الفردوس في هذا الصدد، إلى أن مستحقات الضمان الاجتماعي تم تسديدها وهي الآن في طور المعالجة النهائية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد على حرص الوزارة على تدارس كل الآليات الممكنة لدعم القطاع والمقاولات الإعلامية خدمة للمهنة و الرسالة التي تؤديها.

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