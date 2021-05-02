في الصورة عز الدين الابراهيمي

الابراهيمي :”مايقع بالهند لايستثني بلدا اذا وجد الفيروس الظروف السانحة لذلك”

2021-05-02 / 9:15 مساءً
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هبة بريس- الرباط

استغرب الدكتور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر التكنولوجية الحيوية بكلية الطب بجامعة محمد الخامس بالرباط، من الأصوات التي انتقدت قرار السلطات القاضي بمنع التنقل الليلي في رمضان وما يترتب عنه من عدم إقامة سنة صلاة التراويح.

وكتب الابراهيمي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” قائلا :”خرجت علينا تعاليق مناهضة لهذا القرار مكفرة و مخونة… متحججة بأن القرار يستهدف الإسلام..مبرهنين على ذلك بكون الهند سمحت لملايين الهندوس ليحتشدوا في نهر الغانج ليؤدوا حجهم الموسمي، و “أن الهندوس قدرو يديرو الفرائض ديالهوم… و نتوما حرمتونا نديرو الشعائر ديالنا”.

وأضاف الابراهيمي في تدوينته قائلا :”قبل أن أقوم بتحليل ما وقع في الهند و أي عبرة لبلد كالمغرب من هذه الوضعية المؤلمة، أود أن أؤكد و كما قلنا دائما أنه في زمن “حرب الكوفيد” يجب أن نتخندق مع الوطن وأن نثق بربنا و وطننا و ملكنا… و بقرارات مدبري الأمر العمومي… و لنعقلها و نتوكل… و إذا أحيانا الله … فسنصلي الفرائض و السنن و في المساجد إن شاء الله …. أما أصحاب قيام الله… فيا جمال وقوفك بين يدي الرحمان… و حيدا بالأسحار في مناجاة الريان… وتوفقك بأن تستفرد بالمنان… كل ليلة…. و ليس فقط في رمضان..”.

وأردف الابراهيمي قائلا :” فيجب أن نعلم اليوم أنا مايحث في الهند يحدث بالبرازيل و لا يستثني بلدا إذا وجدت الظروف الوبائية السانحة لذلك ، يجب اليوم أن نحس بألم ما يمر به إخواننا الهنود، فكلنا بشر في مواجهة “فيروس خبيث و لكن ديموقراطي”، يستهدف الكيان الإنساني في جميع أرجاء الكرة الأرضية بغض النظر عن اللون والدين والعرق، علينا أن نتعاطف مع بعضنا البعض عسى أن يخفف ذلك من وقع المصيبة، طبيعي أن نتأثر ونتألم لهذه المشاهد الدامية والمآسي ، و نذكر أنفسنا بأن للفيروس ديناميته الخاصة التي تمكنه من قلب حالة وبائية شبه مستقرة إلى كابوس، و فيلم رعب هندي، قد يطول”.

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