بنك المغرب يُعلن تراجع الدرهم أمام الأورو

هبة بريس ـ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0,27 بالمئة أمام الأورو، وارتفع بنسبة 25ر0 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 22 الى 28 أبريل الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 23 أبريل الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية 9ر303 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,1 بالمئة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بنسبة 6,4 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 69,3 مليار درهم، منها 25,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 29,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,3 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 5ر1 المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 30,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 28 أبريل الماضي (تاريخ الاستحقاق 29 أبريل).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بـ 9ر0 في المائة، ليسجل منذ بداية السنة نسبة 4,4 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 4,2 بالمئة، و”الأغذية الزراعية” بـ 2,5 بالمئة، و “الأبناك” بـ 0,5 بالمئة. بينما تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الترفيه والفنادق” و”الاتصالات” بـ 2,8 بالمئة و1,3 بالمئة تواليا.

وختمت مذكرة بنك المغرب بأن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع ب 537,1 مليون درهم مقابل 464,4 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 107,3 مليون درهم مقابل 92,9 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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