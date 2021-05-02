وفد أمريكي يجري جولة شرق أوسطية
الصورة من الارشيف

وفد أمريكي يجري جولة شرق أوسطية تشمل السعودية والإمارات

2021-05-02 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء جولة شرق أوسطية لوفد دبلوماسي وأمني؛ تشمل الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، وتستمر حتى 7 مايو الجاري، بهدف بحث عدد من القضايا الإقليمية.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، بأن الوفد المشترك يتألف من مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول”.

وأكد البيان أن “الوفد سيزور أبوظبي وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين، ويؤكد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين”.

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