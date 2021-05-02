المغرب أنفق 4.9% من الدخل الإجمالي للبلاد على التسلح

هبة بريس ـ الرباط

كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام “Sipri” ان الانفاق المغربي العسكري بلغ 4.8 مليار دولار، بزيادة 29 في المائة مقارنة بعام 2019 وأعلى بنسبة 54 في المائة عن عام 2011.

وقال ذات التقرير ان هذا الإنفاق وضع المغرب من بين أكثر 15 دولة انفقت أموالا على التسلح ش مما حعله يصعد خمسة مراتب جديدة مقارنة بسنة 2019 ليحتل المرتبة 40 عالميًا ضمن الدول الأكثر إنفاقا على التسلح العسكري.

وتحدث التقرير عن الاسباب التي جعلت المغرب يرفع من تسلحه العسكري موضحا ان البلاد لديها برنامج مشتريات للاسلحة الكبيرة بدأه مند عام 2017، و كذلك الصراع المستمر بينه وبين وجبهة البوليساريو في الصحراء، وحالة التوتر المستمرة مع الجارة الجزائر.

بالمقابل ، أنفقت الجارة الجزائرية، التي احتلت المرتبة 24 عالميًا، 9.7 مليار دولار في عام 2020 على صفقات التسلح، وقال التقرير إن الإنفاق العسكري للجزائر كان أقل بنسبة 3.4 في المائة مما كان عليه في عام 2019، لكنه ظل إلى حد بعيد أكبر منفق في شمال إفريقيا وإفريقيا ككل.

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