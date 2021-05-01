ورزازات .. حجز وإتلاف مواد ومنتوجات غذائية غير الصالحة للاستهلاك

هبة بريس-

تمكنت المصالح المختصة بإقليم ورزازات، خلال الفترة من 5 إلى 30 أبريل المنصرم، من حجز وإتلاف ما مجموعه ألف و594 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وذكر بلاغ لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات أن اللجنة الإقليمية لمراقبة جودة المواد الغذائية بإقليم ورزازات، واللجن المحلية التسعة ذات الصلة، التي تضم السلطات المحلية وممثلي المصالح الأمنية والجماعية والإدارية والتقنية المعنية، قامت بمناسبة شهر رمضان المبارك لسنة 2021 بعدة زيارات ميدانية همت 102 نقطة للبيع.

وأكد المصدر ذاته أن هذه العمليات، التي تأتي حرصا على تتبع وضعية تموين الأسواق المحلية، وكذا سلامة وجودة المواد الغذائية التي يتم عرضها بالمحلات التجارية والأسواق اليومية، أسفرت عن حجز وإتلاف ما مجموعه ألف و594 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأشار إلى أن هذه المنتوجات موزعة على اللحوم والأسماك (891 كلغ)، ومواد غذائية متنوعة (نحو 703 كلغ)، مضيفا أن هذه العملية ستستمر وفق البرنامج المسطر خلال شهر رمضان المبارك وذلك طبقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

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