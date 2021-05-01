نقابة “البيجيدي” تدعو العثماني الى دعم الفئات المتضررة من الاغلاق الليلي!

هبة بريس- الرباط

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تقديم الدعم للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان, وذلك في نداء أصدره بمناسبة فاتح ماي.

وأكد الاتحاد في ندائه على مواصلته للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم.

كما دعا الحكومة إلى التعجيل بأجرأة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل، والذي تمت المصادقة عليهما منذ سنة، بالإضافة إلى التعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.

وحذر الاتحاد الوطني للشغل من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، داعيا إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6