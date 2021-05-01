محمد اسماعيل وزوجته

في أربعينته .. جميلة توجه رسالة لزوجها الراحل محمد إسماعيل

2021-05-01 / 4:17 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت جميلة صادق رسالة مؤثرة لزوجها المخرج الراحل محمد إسماعيل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

و كتبت جميلة:” اليوم تحل الذكرى الأربعين لوفاتك حبيبي، لن أقول لك وداعا أبدا لأنك مازلت و ستبقى ساكنا بقلبي و روحي و دمي للأبد، وحدك من تحس بحجم الآلام التي خلفها رحيلك عني، خسارتك فظيعة ولا شيء يعوضها، لا ايام، ولا احلام، ولا سنين، ولا زمن”.

و واصلت تدوينتها قائلة:” انت كنت ملاكي فوق الأرض، والارض ليست للملائكة، فمكانهم جنة الفردوس باذن الله، فإذا الدنيا أخذت مني وجودك فاعلم أنك في قلبي حي .. فكل شيء جميل لم تمحوه أثر السنين . في كل لحظة اتخيلك وأؤمل يوما بأن تعود” .

و تابع:” فستبقى الحب الذي انكسر قلبي بفراقه وخيم الحزن بألوانه، و إذا القدر منعني رؤيتك ..فاعلم اني ألتمس روحك الطيبة التي لم تفارق مخيلتي وروحي توله للقياك .. وجمرة أشواقي تناديك الف رحمة عليك “.

و اختتمت تدوينتها :” ياقبر أنس وحشته ويا أرض ابسطي ثراك فعليها روح مزقت مهجتي برحيلها وتبعثرت كلماتي فماذا اكتب سوى رسالة لكل قارئ ان يدعو له بأن يغفر له الرحمن ويجعل مثواه نعيم الجنان، اللهم ارحم زوجي واغفر له وأسكنه فسيح جنانك يا رحمن يا رحيم”.

و يشار أن المخرج والسيناريست محمد إسماعيل غادر إلى دار البقاء بعد معاناته مع المرض.

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