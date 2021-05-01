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تازة .. إيقاف شخص قتل عشيقته

2021-05-01 / 2:44 مساءً
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ع . محياوي - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بإقليم تازة، من إيقاف شخص يشتبه بتورطه في جريمة قتل فتاة بالجماعة الترايبة بدائرة تايناست إقليم تازة يوم الأربعاء الماضي .

وحسب مصادر هبة بريس، فقد استطاعت مصالح الدرك الملكي من فك لغز الجريمة، حيث اتضح أن الجاني تربطه علاقة حميمية بالضحية .

و أضافت ذات المصادر، أن الجاني أراد التخلص من عشيقته التي تنحدر من جماعة أحد امسلة المجاورة بإقليم تازة، فقام باستدعاءها إلى مكان بجوار منزل أسرته بدوار لحالح ،و أجهز عليها لأسباب لازالت غامضة.
المشتبه فيه وبتعليمات من النيابة العامة المختصة يتواجد تحت الحراسة النظرية إلى حين انتهاء الإستماع إليه في محضر قانوني ريثما يتم عرضه على أنظار العدالة لتقول كلمتها بالمنسوب إليه.

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