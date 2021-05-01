الهند.. مصرع 18 مريض بكورونا في حريق شب بمستشفى

هبة بريس - وكالات

نقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الشرطة أن ما لا يقل عن 18 مريضا بكورونا لقوا حتفهم في حريق شب في أحد مستشفيات منطقة بهارو في الهند.

وقالت الشرطة إن عدد الضحايا في المأساة وفقا للمعلومات المتوفرة بلغ حتى ساعات الصباح الأولى 18 قتيلا.

وأفيد بأن 12 مريضا يخضعون للعلاج في قسم الفيروس التاجي لقوا مصرعهم في الحريق أو بسبب التسمم بالمواد الناجمة عن الاحتراق، فيما لم يتضح بعد سبب وفاة الستة الباقين.

الحريق تم إخماده في غضون ساعة، وتم انقاذ حوالى 50 مريضا من قبل سكان محليين ورجال الإطفاء، فيما تجري التحقيقات للكشف عن أسباب الحادث.

وكان قد أفيد في 28 أبريل بأن أربعة مرضى على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عدد آخر في حريق بمستشفى خاص في مومبرا بولاية ماهاراشترا الهندية، فيما قام رجال الإنقاذ بإجلاء 20 شخصا، ستة منهم كانوا في وحدة العناية المركزة.

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