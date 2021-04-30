المغرب يتجه الى بناء معمل لتفكيك وإعادة تدوير الطائرات

هبة بريس ـ الرباط

أطلق المكتب الوطني للمطارات، طلب عروض دولي مفتوح، يهدف من خلاله إلى تصميم وبناء وتمويل واستغلال مركز لتخزين وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات؛ تقرر إنشاؤه قرب مطار وجدة.

وقال المكتب، في إعلان بهذا الخصوص، إنه سيفوت قطعة أرضية غير مهيئة، لاحتضان المشروع، وذلك في إطار الاستغلال المؤقت للملك العمومي، وتتواجد بالمنطقة غير الخاضعة للمراقبة الجمركية بمطار وجدة أنكاد.

وينتظر أن يتم إنشاء المركز في مراحله الأولى على مساحة لا تقل عن 10 هكتارات، فيما قد تمتد في مراحل أخرى إلى 54 هكتارا.

وحدد المكتب، تاريخ الثلاثاء 8 يونيو المقبل، موعدا لفتح الأظرفة طلب العروض، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في 250 ألف درهم.

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