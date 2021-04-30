المغرب يعتزم بناء معمل لتخزين وإعادة تدوير الطائرات
الصورة من الارشيف

المغرب يتجه الى بناء معمل لتفكيك وإعادة تدوير الطائرات

2021-04-30 / 6:43 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أطلق المكتب الوطني للمطارات، طلب عروض دولي مفتوح، يهدف من خلاله إلى تصميم وبناء وتمويل واستغلال مركز لتخزين وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات؛ تقرر إنشاؤه قرب مطار وجدة.

وقال المكتب، في إعلان بهذا الخصوص، إنه سيفوت قطعة أرضية غير مهيئة، لاحتضان المشروع، وذلك في إطار الاستغلال المؤقت للملك العمومي، وتتواجد بالمنطقة غير الخاضعة للمراقبة الجمركية بمطار وجدة أنكاد.

وينتظر أن يتم إنشاء المركز في مراحله الأولى على مساحة لا تقل عن 10 هكتارات، فيما قد تمتد في مراحل أخرى إلى 54 هكتارا.

وحدد المكتب، تاريخ الثلاثاء 8 يونيو المقبل، موعدا لفتح الأظرفة طلب العروض، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في 250 ألف درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال مارس .. تراجع أسعار صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية

خلال مارس .. تراجع أسعار صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية

2021-04-30 / 2:03 مساءً
Photo of وفد من متعهدي الأسفار بإسرائيل يحل بجهة الشرق لتفقد مؤهلاتها السياحية

وفد من متعهدي الأسفار بإسرائيل يحل بجهة الشرق لتفقد…

2021-04-30 / 12:28 مساءً
Photo of تزامنا والأزمة.. الموسم الفلاحي ينقذ الاقتصاد الوطني بملايير الدراهم

تزامنا والأزمة.. الموسم الفلاحي ينقذ الاقتصاد الوطني بملايير الدراهم

2021-04-30 / 11:16 صباحًا
Photo of وزارة الفلاحة: إنتاج 98 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي

وزارة الفلاحة: إنتاج 98 مليون قنطار من الحبوب خلال…

2021-04-30 / 10:22 صباحًا
Photo of سفير : المغرب سجل فائضا تجاريا مع بولونيا ناهز 180 مليون دولار

سفير : المغرب سجل فائضا تجاريا مع بولونيا ناهز…

2021-04-30 / 8:30 صباحًا
Photo of الحكومة : المراكز الجهوية للاستثمار ساعدت على إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة

الحكومة : المراكز الجهوية للاستثمار ساعدت على إحداث 20…

2021-04-29 / 8:49 مساءً
Photo of بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب يوقعان شراكة لتبادل المعطيات

بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب يوقعان شراكة لتبادل المعطيات

2021-04-29 / 8:39 مساءً
Photo of مجلس رقابة “العمران” يحيي التزام وصمود المجموعة خلال مرحلة الأزمة

مجلس رقابة “العمران” يحيي التزام وصمود المجموعة خلال مرحلة…

2021-04-29 / 1:56 مساءً
Photo of وزارة الصناعة: هذا موعد انتهاء ممارسات أقراص الصباغة “الجوطون”

وزارة الصناعة: هذا موعد انتهاء ممارسات أقراص الصباغة “الجوطون”

2021-04-28 / 4:30 مساءً
Photo of تقرير: 50% من الأسر المغـربية لها دخل شهري يفوق 5133 درهما

تقرير: 50% من الأسر المغـربية لها دخل شهري يفوق…

2021-04-28 / 3:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق