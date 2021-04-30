وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب
صورة من الارشيف

المغرب يتوصل بشحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني

2021-04-30 / 3:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصلت صباح يومه الجمعة، بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

وأفاد مصدر مطلع، أن الشحنة الجديدة من اللقاح عبارة عن 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني .

هذا وبلغت حصيلة الأشخاص الملقحين بالمغرب منذ انطلاق الحملة الوطنية ضد “كوفيد-19″، الى حدود أمس الخميس، أربعة ملايين و985 ألفا و94 مستفيدا من الجرعة الأولى، من بينهم أربعة ملايين و254 ألفا و879 تلقوا جرعتين من اللقاح.

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