مغاربة يتفاعلون مع وفاة “سي طيب ” في مسلسل بنات العساس

نجلاء مزيان - هبة بريس

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد وفاة “سي طيب” في المسلسل الرمضاني”بنات العساس” الذي يبث على القناة الاولى، والذي يقوم بتجسيد دوره الممثل المغربي منصور بدري .

و أشاد مجموعة من النشطاء بالإحترافية العالية والأداء اللافت الذي تميز به كل من دنيا بوطازوت، منى فتو، منصور بدري، أمنية الشفشاوني، رباب كويد، أثناء تقديمهم لهذا المشهد الدرامي الذي أبكى جل المغاربة ليلة أمس.

و الجدير بالذكر أن مسلسل” بنات العساس ” يحظى بمتابعة واسعة، كما أنه استطاع تحقيق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه على القناة الاولى، و كذا تصدر الطوندونس المغربي لأكثر من مرة

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