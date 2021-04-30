وفد من متعهدي الأسفار بإسرائيل يحل بجهة الشرق

وفد من متعهدي الأسفار بإسرائيل يحل بجهة الشرق لتفقد مؤهلاتها السياحية

2021-04-30 / 12:28 مساءً
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هبة بريس - وجدة

تفقد وفد يضم كبار متعهدي الأسفار بإسرائيل يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، عددا من المؤهلات السياحية والطبيعية بجهة الشرق.

الوفد الإسرائيلي الذي ضم حوالي 26 من منظمي الأسفار، غالبيتهم من اليهود المغاربة، قدموا ضمن زيارة لربط جسور التواصل وإحياء صلة الرحم، حيث استهلت برنامج الزيارة بجولة لموقع “مارتشيكا” بالناظور، حيث قدم سعيد ازارو المدير العام لوكالة تهيئة مارتيشيكا، عرضا مفصلا حول الوكالة وأبرز المواقع السياحية بها، لينتقل الوفد إلى ميناء بني أنصار والمطار الدولي الناظور العروي، وكذلك معبد قديس يهودي(يوسف) ضواحي الناظور، إضافة إلى زيارة لمدينة الحسيمة، حيث عبر الوفد الإسرائيلي عن إعجابهم الكبير بالتطور التي شهدته المنطقة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

إثر ذلك، زار الوفد مدينة السعيدية، والمحطة السياحية مارينا عبر جولة بأبرز الفنادق الفخمة وملاعب الغولف ، والأكاديمية الجهوية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم.

كما قام الوفد بزيارة لمدينة وجدة ، حيث جال أزقة المدينة القديمة، وبعضا من معالمها، ثم انتقل صوب مدينة دبدو بإقليم تاوريرت، المدينة التي عاش فيها اليهود المغاربة قبل هجرتهم لإسرائيل.

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