الرجاء الرياضي يفوز على نكانا الزامبي ويحقق العلامة الكاملة في كأس “كاف”

هبة بريس ـ رياضة

واصل الرجاء الرياضي عروضه القارية القوية وحقق فوزا هاما على ضيفه نكانا الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب محمد الخامس بالبيضاء، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وسجل رياض إدبوكيكين الهدف الأول للرجاء الرياضي في الدقيقة 18 بعد تمريرة حاسمة من عبد الإله مدكور، وأضاف نوح وائل السعداوي الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد تمريرة حاسمة من محمد زريدة.

ورفع الرجاء الرياضي عقب هذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، محققا بذلك العلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الستة.

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