خمسيني يضع حدا لحياته بطنجة في ظروف غامضة

هبة بريس- مكتب طنجة

استيقظت ساكنة منطقة اكزناية ضواحي طنجة،اليوم الأربعاء على وقع حادث انتحار شخص في عقده الخامس، في ظروف وصفت بالغامضة.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم العثور على الهالك الذي لم يتم تحديد هويته،مشنوقا بواسطة حبل موصول بجدع شجرة، بمنطقة خلاء، في وقت لم تعرف بعد أسباب إقدامه على ذلك، خاصة أن المعني غريب على المنطقة ولم يتم التعرف عليه من قبل الساكنة.

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار بطنجة، قصد إخضاعه للتشريح الطبي، في وقت باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث

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