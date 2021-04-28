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البيجيدي: مناضلو الحزب يتعرضون لضغوطات لثنيهم عن الترشح باسمه

2021-04-28 / 12:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة تعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي بالبلاد وجعل العملية الانتخابية لحظة تنافس ديمقراطي وشريف.

وفي بلاغ صدر عقب اجتماعها، عبرت الأمانة عن رفضها كل الممارسات السلبية التي تسيء إلى المسار الديمقراطي للبلاد، ومنها ضغوطات يتعرض لها بعض مناضلي الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسمه، أو تلك التي يتعرض لها بعض منتخبيه.

ودعت الأمانة الجميع الى الحرص على الالتزام بقواعد التنافس السياسي واحترام الفرقاء لبعضهم البعض، و إلى الحياد الإيجابي من قبل السلطات العمومية في التعامل مع كل الفرقاء.

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