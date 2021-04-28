حنان رحاب

الإتحادية “رحاب” تشيد بالعمل الخيري لجمعية “جود”

2021-04-28 / 12:15 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

كتبت البرلمانية الاتحادية ” حنان رحاب” تدوينة في الصفحة الرسمية لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، ” تشهد” من خلالها على العمل الكبير والاحساني لجمعية ” جود”، و التي اعتبرتها تشتغل طيلة السنوات الماضية وخصوصا دورها في فترة الحجر الصحي.

تدوينة الاشتراكية ” رحاب” في صفحة ” أخنوش” كانت غايته الرد على خصوم أخنوش، خصوصا زعيمي حزب ” البام” و التقدم والاشتراكية، بسبب الحملة الكبيرة التي تقوم بها جمعية جود الخيرية .

جاء في تدوينة للاتحادية ” حنان رحاب في حق جمعية ” جود ” : “العمل الاجتماعي الذي تقوم به هذه المؤسسة الجمعوية وغيرها من المؤسسات المماثلة لها مهم جدا واساسي في مغرب التضامن .. هذا العمل غير المبني على فعل موسمي ولا على منحى لا يساعد على التنمية البشرية.. عملها هو عمل تراكمي يبني الانسان ويسانده ليربح مستقبله.. .

واشهد بكل امانة انه في فنرة ” الحجر الصحي الشامل ” استفادت العديد من جمعيات من الدعم الذي تقدمه مؤسسة جود ووزعت هذه الجمعيات” المقربة من احزاب مختلفة وان لم اقل من كل الاحزاب ” القفف وهواتف للدراسة عن بعد وغير ذلك خلال فترة الحجر الصحي 2020 وهي القفف الي منحتها لها موسسة جود.. .

كل تقدير لمجهود هذه الموسسة ولكل من يقوم بالخير الخيري المنظم والواضح .

بالنسبة من يريد ان يعمل وله القدرة وهي مطلوبة فمرحبا والتنافس من اجل العمل الخيري شرف .ومرحب به .. …

وشهادتي هاته اقدمها بناء على ما وقفت عنده خلال فترة الحجر الصحي ..”.

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