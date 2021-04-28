“قصة حب” تتسبب في مقتل 20 شخص جنوب السودان

ع اللطيف بركة - هبة بريس

يقول المثل ” من الحب ما قتل” هذا ما انطبق على قبيلتين جنوب السودان بعد مقتل 20 شخص في نزاع عشائري بولاية البحيرات الواقعة وسط دولة جنوب السودان، بسبب فرار فتاة مع شاب بغرض الزواج بمنطقة يرول.

وقالت وسائل اعلام سودانية أن العدد الكلي للقتلى في الاشتباكات التي شهدتها مقاطعة انوول، بمنطقة يرول، حتى الآن إلى 20 قتيلا”.

الحادث وقع حينما هربت فتاة مع أحد الشباب في المنطقة بغرض الزواج، فقامت أسرتها بمهاجمة أسرة الشاب بالأسلحة النارية، فقتلت منهم 4 أشخاص، الأمر الذي دعي أسرة الشاب للقيام بهجوم انتقامي، لتتسع دائرة الاقتتال في المنطقة ككل”.

اتساع دائرة الاقتتال العشائري استهدفت أشخاص لم تكن لهم علاقة مباشرة بالمشكلة، مما دفع الحكومة الى نشر قواتها من الجيش والشرطة للسيطرة على الأوضاع في المنطقة.

ونتيجة لانتشار الأسلحة النارية بأيدي المواطنين في جنوب السودان، تشهد العديد من المناطق الريفية وقوع هجمات انتقامية بين الحين والآخر بسبب غارات لنهب الأبقار أو لأغراض انتقامية بين العشائر الرعوية في ولايات البحيرات، واراب، وجونقلي.

ووفق تقارير لمنظمات مختصة، فإن أعمال العنف المسلح التي وقعت بين المجتمعات المحلية لأسباب عشائرية وقبلية، أودت في عام 2020، بحياة نحو 2400 مدني في دولة جنوب السودان.

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