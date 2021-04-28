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البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

2021-04-28 / 10:47 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن البرلمان الأوروبي المصادقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ووضع حدا لفصل خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وفقا لنتائج التصويت التي أعلنت اليوم الأربعاء.

وأظهرت النتائج موافقة 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه خمسة، بينما امتنع 32 عن التصويت، في ختام الاقتراع الذي نظم مساء أمس الثلاثاء.

ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “خطأ تاريخي”، مطالبن بـ”المشاركة الكاملة” في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في “تويتر”: “هذا الاتفاق يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة”، مشيرة على أن “التزام تنفيذه ضروري”، إذ أن بريطانيا اتخذت في الماضي قرارات عدة خرقت الاتفاق السابق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي في العام 2019.

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