كلميم.. حجز 213 كلغ من المواد الغذائية
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كلميم.. حجز 213 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

2021-04-27 / 8:16 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بكلميم، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية شهر رمضان ، وذلك في إطار عمليات مراقبة جودة وأسعار البضائع المعروضة بمختلف نقاط البيع المحلية .

وأفادت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم كلميم، بأنه تم حجز 213 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، تتكون بالخصوص، من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ومختلف أنواع المشروبات والعصائر، ومواد غذائية أخرى، وذلك بمختلف الأسواق الأسبوعية القروية ومحلات البيع بالجملة ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم.

وقامت اللجنة الإقليمية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 20 خرجة ميدانية تم خلالها مراقبة 156 نقطة بيع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم خلال هذه الخرجات الميدانية تحرير 12 مخالفة ، ضمنها سبع مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان ، وخمس مخالفات تهم حيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية .

ويشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تضم جميع المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة كمصالح حفظ الصحة، والمصلحة البيطرية، والمكاتب الصحية البلدية، وقسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالة والسلطات المحلية، بالإضافة إلى اللجن المحلية على مستوى القيادات والباشويات.

وتواصل اللجنة تكثيف عملياتها بهدف السهر على حسن سير التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية على الصعيد المحلي، والتصدي لأي ارتفاع غير مشروع أو مضاربة أو ممارسة من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين وأمنهم الصحي.

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