صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

فرنسا.. توقيف 7 أشخاص ضمن التحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة

2021-04-27 / 2:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تم توقيف سبعة أشخاص في فرنسا الثلاثاء في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وتبلغ أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية.

وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق المصدر.

وتم احتجازهم جميعا بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”تمويل الإرهاب” في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

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