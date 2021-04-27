عملية ترحيل المهاجرين

سلطات سبتة ترحل 30 شخصا من الشباب الذي هاجروا لها سباحة

2021-04-27 / 9:41 صباحًا
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هبة بريس - تطوان

علم لدى مصادر مطلعة بعمالة المضيق الفنيدق انه جرى اجلاء اكثر من 30 شخصا، كانوا قد نفذوا محاولات للدخول الى مدينة سبتة المحتلة نهاية الاسبوع المنصرم.

وبحسب ذات المصادر فقد جرى ترحيل الموقوفين عبر معبر باب سبتة ليلة الاثنين، حيث تم فتح المعبر استثناء لعودة الاشخاص الذين اوقفتهم السلطات الامنية الاسبانية.

وقد جندت مصالح العمالة الاطقم الطبية والادارية من اجل استقبال جميع الاشخاص المرحلين الى المغرب، حيث تم اخضاعهم للفحوصات الطبية، وتم استقبالهم في ظروف جد حسنة.

هذا وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة.

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