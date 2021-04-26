عملية حرق المحجوزات

سطات: إتلاف 162 كلغ من الحلويات والشكولاتة الفاسدة

2021-04-26 / 10:27 مساءً
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هبة بريس-

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة، اليوم الإثنين، بسطات، من حجز وإتلاف 162 كلغ من الحلويات والشكولاتة المصنعة الفاسدة.

وحجزت اللجنة هذه الكمية من الحلويات والشوكولاتة منتهية الصلاحية بأحد المستودعات المخصصة لتخزين السلع المعدة للتوزيع على صغار التجار وذلك بتجزئة “المنار” بالمدينة.

ومنذ حلول شهر رمضان، كثفت اللجنة الاقليمية المختلطة، حملاتها، بكل المدن والمراكز والأسواق الأسبوعية بالإقليم، من أجل مراقبة أسعار السلع المعروضة بالمحلات التجارية وجودتها حفاظا على السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين.

ومكنت الزيارات الميدانية لهذه اللجنة، من تسجيل 13 مخالفة للقانونين 08-31 و 77-15 المتعلقين بحماية المستهلك ومنع تداول الأكياس البلاستيكية و حجز 121 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك إما بسبب انتهاء صلاحيتها أو لعدم احترامها لظروف التخزين والنظافة.

وتقوم اللجنة ذاتها، بالتنسيق مع العديد من المصالح الإقليمية، بتتبع عمليات التموين ومراقبة الجودة ومكافحة كل أشكال الغش المتعلقة بالمضاربة في الأثمان.

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