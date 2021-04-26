أردوغان يعلن إغلاقا تاما في تركيا لمواجهة كورونا

هبة بريس- وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إغلاق تام في البلاد اعتبارا من السابعة مساء الخميس 29 أبريل الجاري حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو المقبل في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

وباستثناء “قوة قاهرة”، يمنع على المواطنين في تركيا السفر بين المحافظات وكذلك حفلات الزفاف وتجمعات العشاء.

وألزمت المطاعم والمقاهي بعدم استقبال زبائن في مواقعها اعتبارا من الـ 20 إبريل الجاري وبالاكتفاء بخدمات الطلبات الخارجية أو التوصيل.

وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، في تغريدة إن “الطفرات في الفيروس تنتشر بشكل أسرع والقيود أصبحت واجبا”.

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