الوزير خالد ايت الطالب

ايت الطالب: لم نصل بعد للمناعة الجماعية للتخفيف من إجراءات كورونا

2021-04-26 / 2:27 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دافع وزير الصحة، خالد ايت الطالب، عن الإجراءات والتدابير التي أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمملكة، خلال شهر رمضان.

وقال ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين :”لم نصل بعد للمناعية الجماعية التي تسمح لنا بالتخفيف من الإجراءات الاحترازية المتخذة خصوصا في هذه الفترة التي ينتظر فيها التوصل بشحنات جديدة من اللقاحات”.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات جاءت لتجنيب البلد موجهة ثالثة من الفيروس خصوصا مع التصاعد النسبي الذي عرفه المنحنى الوبائي للفيروس في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة بسبب نا وصفه ب”التراخي الملاحظ في الالتزام بالتدابير الاحترازية من قبل المواطنين”، وكذا بسبب ظهور سلالات جديدة للفيروس.

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