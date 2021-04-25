رسميا المغرب يأسف لقرار اسبانية استضافة الارهابي ابراهيم غالي
الصورة من الارشيف

رسميا..المغرب يأسف لقرار اسبانيا استضافة الإرهابي إبراهيم غالي

2021-04-25 / 12:08 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

عبرت الرباط عن أسفها لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد أعربت عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية. وموقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة.

وأضاف ذات البلاغ، أنه قد تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.

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