لأسباب “انسانية”.. المغرب سيفتح حدوده للمهاجرين الأفارقة لدخول اسبانيا !

2021-04-25 / 12:05 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

عنوان الخبر طبعا ليس رسميا وانما افتراضا ما إذا كان المغرب سيرد بالمثل على الجارة الشمالية بعد استقبالها لزعيم مرتزقة البوليساريو إبراهيم غالي، بهوية مزورة ، قصد العلاج بأحد مستشفياتها رغم المطالب من داخل اسبانيا بتحريك المساطر القضائية في حق زعيم الخيام البالية.

قبول إسبانيا دخول غالي لأراضيها بوثائق هوية مزورة ، دفع عدد من المتتبعين الى التساؤل حول هدف مدريد الحقيقي من وراء احتضانها لزعيم البوليساريو لأسباب قالت أنها “انسانية”، والمتمثل في لي يد المغرب ودفعه الى التراجع عن قرارات سيادية كان أبرزها إغلاق معبري سبتة ومليلية وخنق اقتصاد الثغرين المحتلين.

وقارن متتبعون بين ماأقدمت عليه الجارة الشمالية باستقبالها لزعيم الانفصاليين على أراضيها لأسباب صحية وانسانية كما جاء على لسان وزير خارجيتها وبين مجهودات المغرب المتواصلة لمنع وصول المهاجرين الأفارقة للثغرين المحتلين ، وسط تساؤلات حول متى سيبقى المغرب دركيا يحمي الاسبان؟

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