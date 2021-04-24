الفنان محمد رمضان ينعي الطيار المصري أشرف أبو اليسر

نجلاء مزيان - هبة بريس

نعى الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات،الراحل الطيار أشرف أبو اليسر، الذي انفصل مؤخرا من العمل بسببه.

و حرص محمد رمضان على تقديم التعازي لعائلة المرحوم، حيث نشر بموقع انستقرام صورة الفقيد معلقا عليها :”انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه”.

و الجدير بالذكر أن أشرف أبو اليسر، غادر إلى دار البقاء يومه السبت، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، أدخلته للمستشفى.

و يشار أنه سبق أن نشب بينه وبين الفنان محمد رمضان خلاف،بعدما سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بسبب سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة.

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