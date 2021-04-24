طنجة..اتحاد ملاك إقامة “كوصاب” يشتكون صاحب وكالة لكراء السيارات والسكان يناشدون الوالي

2021-04-24 / 3:53 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

يشتكي سكان إقامة “كوصاب” شارع طارق الانطاكي رقم 3 وشارع محمد السادس رقم 130 بطنجة، من “تعنت” صاحب وكالة لكراء السيارات بعدما عمد الى استغلال واجهة العمارة بأكملها لوضع لافتة لوكالته رافضا بذلك تخصيص حيز لكتابة اسم العمارة ضدا في القوانين المنظمة.

وبحسب تصريح رئيس اتحاد ملاك العمارة” السانديك” للموقع فرغم الشكايات التي تقاطرت على رئاسة مقاطعة طنجة المدينة والملحقة الرابعة ومكتب الضبط بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا أمام ماوصفه المتحدث ب”تعنت” صاحب الوكالة الذي يستغل ملكا مشتركا دون وجه حق.

وأضاف رئيس اتحاد ملاك الاقامة المذكورة أنه إلى جانب عدد من المغاربة الذين فضلوا الاستثمار في بلدهم الأم تفاجأوا بتجاهل شكاياتهم المعززة بالسند القانوني، مادفعم الى التفكير في تصعيد مواقفهم من خلال تنظيم وقفة احتجاحية أمام الاقامة للفت انتباه المسؤولين قصد التدخل و تطبيق القانون.

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