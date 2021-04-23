وكالة الأدوية الأوروبية تعلن موقفها تجاه "أسترازينيكا"
الصورة من الارشيف

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن موقفها تجاه “أسترازينيكا”

2021-04-23 / 9:29 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

جددت وكالة الأدوية الأوروبية التوصية بالاستخدام غير المقيد للقاح “أسترازينيكا”، بعدما قدمت تحليلا أكد أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر المحتملة لتجلط الدم لدى جميع الفئات العمرية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية “إن أخطر الآثار الجانبية هي حالات نادرة جدا لجلطات دموية غير معتادة مع انخفاض عدد الصفائح الدموية، تشير التقديرات إلى حدوثها لدى شخص واحد بين 100 ألف يتم تطعيمهم باللقاح المذكور”.

ومع ذلك، أشارت إلى أن فوائد اللقاح في الوقاية من الحالات الشديدة لـ”كوفيد 19″ تفوق هذا الخطر.

ووفقا للتحليل الذي أجرته وكالة الأدوية الأوروبية، فإن خطر حدوث جلطات دموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية في نفس الوقت كان أعلى لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما مقارنة بكبار السن، لكن الفوائد تفوق أيضا المخاطر في نفس الفئة العمرية.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد قررت سابقا أنه يمكن استخدام لقاح “أسترازينيكا” دون قيود بعد مراجعة حالات نادرة لجلطات الدم، ومع ذلك أوقفت بعض دول الاتحاد الأوروبي استخدامه، وبعض الدول تلقح به فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

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