تزامنا وتواجده باسبانيا.. دفاع ضحايا ابراهيم غالي يتقدمون بشكاية لاعتقاله

هبة بريس

تزامنا وتواجده بإحدى المستشفيات الإسبانية لعلاجه، تقدم دفاع ضحايا زعيم عصابة قطاع الطرق والمرتزقة إبراهيم غالي، بشكاية عاجلة أمام القضاء الإسباني من أجل تفعيل مذكرة اعتقاله.

وطالب دفاع الضحايا، القضاء الإسباني، بتحريك المتابعة ضد زعيم الانفصاليين، واعتقاله لمحاكمته.

وفي نفس السياق، عاب نشطاء مغاربة على السلطات الاسبانية استقبال “المجرم ابراهيم غالي” مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه ومحاكمته بسبب الممارسات اللانسانية التي يمارسها ضد المحتجزين بمخيمات تندوف.

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